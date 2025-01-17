Путин высказался о будущем Сирии

Президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что будущее Сирии должны определять сами Сирийцы. Его слова передает РИА Новости.

По словам Путина, Россия продолжит оказывать помощь Сирии, но определять будущее страны должны сами жители посредством диалога.

«Мы готовы оказывать сирийскому народу необходимую поддержку в вопросах нормализации обстановки, оказании неотложной гуманитарной помощи и запуска полноформатного постконфликтного восстановления», — сказал президент.

Он добавил, что надеется на преодоление Сирией текущего кризиса, и пожелал сирийскому населению справиться со всеми вызовами, которые сейчас возникли.

Путин также отметил, что Россия, как и прежде, выступает за комплексное урегулирование ситуации в Сирии на основе уважения ее суверенитета, независимости и сохранения территорий.

В конце декабря 2024 года Путин во время Прямой линии заявлял, что Россия достигла своих целей в Сирии.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву.

Ранее в Генштабе России назвали причину разгрома армии Асада.