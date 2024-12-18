Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе России назвали причину разгрома армии Асада

Глава Генштаба Герасимов назвал санкции Запада причиной разгрома армии Асада

close
Минобороны России

Сирийская армия, поддерживавшая президента Сирии Башара Асада, не смогла оказать сопротивление вооруженной оппозиции из-за кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями Запада. Такое мнение высказал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга, передает пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, у правительственных войск не было возможности регулярно проводить боевую подготовку, военнослужащими овладело низкое морально-психологическое состояние вследствие длительного экономического кризиса, вызванного санкциями США и их союзников.

Военный добавил, что Россия предлагала астанинский формат мирного урегулирования кризиса в Сирии, однако его не одобряли США и Великобритания.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее над зданием французского посольства в Сирии впервые с 2012 года подняли флаг.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами