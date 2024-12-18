Сирийская армия, поддерживавшая президента Сирии Башара Асада, не смогла оказать сопротивление вооруженной оппозиции из-за кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями Запада. Такое мнение высказал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга, передает пресс-служба Минобороны РФ.

По его словам, у правительственных войск не было возможности регулярно проводить боевую подготовку, военнослужащими овладело низкое морально-психологическое состояние вследствие длительного экономического кризиса, вызванного санкциями США и их союзников.

Военный добавил, что Россия предлагала астанинский формат мирного урегулирования кризиса в Сирии, однако его не одобряли США и Великобритания.

8 декабря командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже источник ТАСС в Кремле сообщил, что Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, Россия предоставила им убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее над зданием французского посольства в Сирии впервые с 2012 года подняли флаг.