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Названо условие для смягчения санкций на российскую нефть при Трампе

Аналитик Юшков: Трамп смягчит санкции на нефть РФ при повышении цен на бензин
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Brendan McDermid/Reuters

Если избранный президент США Дональд Трамп захочет снять какие-либо санкции против российской нефти, ему нужно будет получить согласие американского конгресса на это, а захотеть смягчить санкционный режим он может, только если цены на бензин на американском рынке значительно вырастут, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Он уточнил, что Трамп может смягчить рестрикции в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», если санкции подействуют так, что Россия намного сократит экспорт и цены начнут повышаться.

В то же время, считает эксперт, санкции могут приостановить необязательно для России, а, например, это может произойти в отношении Ирана или Венесуэлы.

На этой неделе Юшков высказывал мнение, согласно которому Россия может почти вдвое увеличить скидку на нефть для Китая и Индии из-за ситуации с застрявшими танкерами. По словам эксперта, ситуация почти не скажется на России.

Ранее аналитик назвал последствия отказа Чехии от российской нефти.

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