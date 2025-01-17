Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зампредседателя КНР примет участие в инаугурации Трампа

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн поедет на инаугурацию Трампа в Вашингтон
close
Zhai Jianlan/XinHua/Global Look Press

Спецпредставитель китайского лидера Си Цзиньпина Хань Чжэн отправится в Вашингтон, где 20 января примет участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Мы готовы укреплять диалог и связи с новой администрацией США, должным образом устранять разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество, вместе работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием двусторонних отношений», — говорится в сообщении дипведомства.

Накануне стало известно, что Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков. По данным Politico, среди приглашенных гостей числятся президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был опубликован официальный портрет Трампа для инаугурации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами