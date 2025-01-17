Зампредседателя КНР примет участие в инаугурации Трампа

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн поедет на инаугурацию Трампа в Вашингтон

Спецпредставитель китайского лидера Си Цзиньпина Хань Чжэн отправится в Вашингтон, где 20 января примет участие в инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«Мы готовы укреплять диалог и связи с новой администрацией США, должным образом устранять разногласия, расширять взаимовыгодное сотрудничество, вместе работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием двусторонних отношений», — говорится в сообщении дипведомства.

Накануне стало известно, что Трамп пригласил на свою инаугурацию 20 января ряд правых европейских политиков. По данным Politico, среди приглашенных гостей числятся президент Аргентины Хавьер Милей, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был опубликован официальный портрет Трампа для инаугурации.