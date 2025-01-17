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Ушаков ответил на вопрос о том, кто будет представлять РФ на инаугурации Трампа

Ушаков заявил, что на инаугурации Трампа не будет представителей России
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Россию никто не будет представлять на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает РИА Новости.

Инаугурация Трампа пройдет в понедельник, 20 января. В этот день избранный американский лидер примет участие в богослужении, чаепитии в Белом доме и затем избранные президент и вице-президент будут приведены к присяге, после чего пройдет официальное прощание с их предшественниками. Вечером Трамп откроет парад со смотром войск.

Вопреки обычному протоколу, на торжества приглашены не послы, а лидеры иностранных государств. Приглашение на инаугурацию получил председатель КНР Си Цзиньпин. Однако вместо лидера Китая на инаугурацию поедет его заместитель Хань Чжэн. Приглашения на мероприятие также получили президент Аргентины Хавьер Милей и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также глава британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Ранее стало известно, кто из бывших первых леди США нарушит традицию и не появится на инаугурации Трампа.

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