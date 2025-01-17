Появились подробности церемонии инаугурации Трампа

Инаугурация Трампа пройдет не по протоколу и уже собрала рекордные пожертвования

Инаугурация Дональда Трампа пройдет не по протоколу и уже собрала рекордные пожертвования. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на программу мероприятия.

Отличительной особенностью второй инаугурации Трампа станет ее торжественность на фоне достаточно скромной церемонии Джо Байдена, которая прошла во время пандемии коронавируса. На свою церемонию Трамп получил от влиятельных американских бизнесменов, в том числе Илона Маска, Джеффри Безоса и Марка Цукерберга, более $170 млн.

Празднование Трамп решил начать в субботу, 18 января, в гольф-клубе Trump National Golf Club в Виргинии, где организуют фейерверк и торжественный ужин. Затем в воскресенье, 19 января, намечена церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище, «победный митинг» Трампа и второй торжественный ужин.

В понедельник, 20 января, в официальный день инаугурации, Трамп примет участие в богослужении, чаепитии в Белом доме и затем избранные президент и вице-президент будут приведены к присяге, после чего пройдет официальное прощание с их предшественниками. Вечером Трамп откроет парад со смотром войск.

Вопреки обычному протоколу, на торжества приглашены не послы, а лидеры иностранных государств.

До этого Мелания Трамп, бывшая и будущая первая леди Соединенных Штатов, обрушилась с критикой на Мишель Обаму из-за инаугурации Дональда Трампа — супруга 44-го президента Барака Обамы отказалась принимать участие в церемонии.

Ранее сообщалось, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу планирует посетить инаугурацию Трампа.