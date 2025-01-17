Путин оценил переговоры с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин назвал обстоятельными переговоры, которые он провел в Москве с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава российского государства также заявил, что переговоры прошли в конструктивном и дружеском ключе, были весьма полезными и содержательными. По словам Путина, он и Пезешкиан обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным, международным и региональным вопросам.

Кроме того, Путин сказал, что Российская Федерация придает первостепенное значение дальнейшему укреплению дружественных и добрососедских отношений с Ираном.

«В основе этих отношений лежат принципы равноправия, уважения и учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые последовательно воплощаются в конкретных делах», — отметил он.

Также президент РФ подчеркнул, что связи между двумя странами являются масштабными и взаимовыгодными.

17 января Путин и Пезешкиан подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Согласно заявлениям официальных представителей обеих стран, соглашение охватывает широкий спектр областей, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Ранее на Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.