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Зеленский принял словацкую оппозицию незадолго до встречи с Фицо

Зеленский принял словацкую оппозицию и отметил, что Фицо не приехал на встречу
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Bernadett Szabo/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский накануне запланированной встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо принял в Киеве делегацию представителей словацкой оппозиции, заявив, что «раз не приехал один лидер, то проведет встречу с другими». Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.

«Не приехал другой лидер, но с удовольствием примем вас. Мы очень рассчитываем на взаимоотношения, мы всегда очень благодарны вашему народу», — заявил Зеленский.

В числе оппозиционной делегации состоял лидер крупнейшей оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка. В ходе встречи украинский президент выразил готовность к диалогу между Киевом и Братиславой. Зеленский назвал визит делегации «сигналом того, что страна продолжит поддерживать Украину».

Среди прочего украинский лидер добавил, что Украина готова помочь соседней стране с «энергетической стабильностью».

16 января Фицо заявил, что в ближайшие дни может встретиться с Зеленским. Глава словацкого правительства отметил, что в ходе встречи планируется провести обсуждение транзита российского газа через территорию Украины.

Зеленский в своем Telegram-канале ответил премьер-министру Словакии на предложение провести встречу, чтобы обсудить транзит газа шестью словами: «Ок. Приезжай в Киев в пятницу».

В свою очередь вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар заявил, что подобное предложение выглядело так, будто Зеленский «позвал выпить пива».

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