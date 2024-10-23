Медведчук раскрыл, чего боится Зеленский

Мирные инициативы, которые предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп, вполне реальны, и украинский президент Владимир Зеленский боится их. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей авторской колонке на медиаплатформе «Смотрим.ру».

По словам украинского политика, заявления Трампа по поводу окончания конфликта некоторые считают не более чем предвыборным популизмом.

«Получается, что Зеленскому и беспокоиться незачем. Ему просто нужно подождать, пока Трамп, в случае избрания, также как он, переобуется на ходу и после политического сальто из президента мира станет президентом войны», — указал Медведчук.

Тогда, считает украинский политик, возможно, Трамп наденет камуфляж, приедет в Киев и «потребует снизить возраст мобилизации до 5 лет».

Кроме того, Медведчук указал на различие между Трампом и Зеленским. В избирательной риторике кандидата в президенты США «нет невнятности Зеленского», Трамп не просто говорит о мире, но «говорит о возможности Третьей мировой войны». Среди прочего, напомнил украинский политик, экс-глава Белого дома не обещает украинскому лидеру «поддерживать его режим вечно», но беспокоится об основах экономической мощи США.

До этого член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд заявил, что Украина не входила в список реальных проблем Соединенных Штатов во время президентского срока Дональда Трампа.

Ранее стало известно, как Зеленский хотел навредить Трампу.