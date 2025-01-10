В Израиле разработают план «полного уничтожения» ХАМАС

Глава МО Израиля Кац захотел уничтожить ХАМАС, если оно не освободит заложников

Израильский министр обороны Исраэль Кац поручил военнослужащим разработать план «полного уничтожения» палестинского движения ХАМАС, если оно не отпустит взятых в заложники людей до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации журналистов, вечером 9 января глава военного ведомства провел совещание с представителями командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе во встрече принял участие начальник Генерального штаба армии Герци Халеви.

«Если сделка по заложникам не будет реализована к моменту инаугурации Трампа, должен произойти полный разгром ХАМАС в секторе Газа», — заявил Кац в ходе заседания.

На этом фоне он потребовал составить план «полного уничтожения» палестинского движения и «уточнить проблемы», которые могут помешать его реализации. В частности, это касается трудностей в гуманитарной и иных сферах.

В то же время министр обратил внимание, что принятие решений должно остаться за политическим руководством страны. По его словам, еврейскому государству не следует втягиваться в «войну на истощение», которая может и не привести к разгрому ХАМАС и завершению боевых действий в секторе Газа.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Как писала газета The Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался принять участие в соответствующей церемонии.

Ранее руководство ХАМАС одобрило список заложников для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем.