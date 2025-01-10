В Израиле разработают план «полного уничтожения» ХАМАС

Израильский министр обороны Исраэль Кац поручил военнослужащим разработать план «полного уничтожения» палестинского движения ХАМАС, если оно не отпустит взятых в заложники людей до официального вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Times of Israel.
По информации журналистов, вечером 9 января глава военного ведомства провел совещание с представителями командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В том числе во встрече принял участие начальник Генерального штаба армии Герци Халеви.
«Если сделка по заложникам не будет реализована к моменту инаугурации Трампа, должен произойти полный разгром ХАМАС в секторе Газа», — заявил Кац в ходе заседания.
На этом фоне он потребовал составить план «полного уничтожения» палестинского движения и «уточнить проблемы», которые могут помешать его реализации. В частности, это касается трудностей в гуманитарной и иных сферах.
В то же время министр обратил внимание, что принятие решений должно остаться за политическим руководством страны. По его словам, еврейскому государству не следует втягиваться в «войну на истощение», которая может и не привести к разгрому ХАМАС и завершению боевых действий в секторе Газа.
Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Как писала газета The Times of Israel, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался принять участие в соответствующей церемонии.
Ранее руководство ХАМАС одобрило список заложников для обмена в рамках возможного соглашения о прекращении огня с Израилем.