Раскрыты подробности сделки между Израилем и ХАМАС

Израильские власти договорились с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и поэтапном освобождении заложников. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

«В соответствии с соглашением, о котором еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки, как ожидается, освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года», — говорится в материале.

Предполагается, что взамен еврейское государство освободит сотни палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Также соглашение предполагает, что жители Палестины смогут вернуться на север сектора Газа, и им направят гуманитарную помощь.

15 января СМИ сообщили, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа достигнуто, а в ближайшее время будет опубликовано совместное заявление.

В переговорах в Дохе был достигнут прогресс после встречи главы разведки Израиля, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа и премьер-министра Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.