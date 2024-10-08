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Пашинян и Путин договорились о защите границы Армении с Ираном и Турцией

Путин и Пашинян договорились о совместной охране границы Армении с 2025 года

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Алексей Даничев/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Москве договорились, что границу Армении с Ираном и Турцией будут охранять также армянские пограничники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря премьера Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, в рамках встречи лидеров двух государств была достигнута договоренность о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска Службы национальной безопасности республики будут участвовать в охране госграниц между Арменией и Ираном, а также Арменией и Турцией.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидеры РФ и Армении Путин и Пашинян согласовали вывод российских военных и пограничников из ряда областей республики.

При этом Песков отметил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

До этого премьер-министр Армении говорил, что не прекратит процесс делимитации границы с Азербайджаном. Он отметил, что 90% этой работы выполнено. По его словам, пограничные столбы устанавливают на границе Армении и Азербайджана, чтобы исключить возможность новой войны между странами.

Ранее стало известно, что Россия закроет пограничный пункт в аэропорту Еревана.

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