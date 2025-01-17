Президент Ирана заявил, что помог устранить препятствия, мешающие договору с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что лично приложил все усилия для устранения препятствий, мешающих заключению договора о партнерстве с Россией. Его слова передает ТАСС.
Как подчеркнул Пезешкиан, отношения между Ираном и Россией имеют стратегический и комплексный характер.
Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходят в Кремле 17 января. После беседы лидеров диалог продолжится в расширенном формате. Итогом встречи должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Путин считает, что новое соглашение РФ и Ирана придаст сотрудничеству государств дополнительный импульс.
После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее на Западе обеспокоились договором о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.