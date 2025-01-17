Путин начал переговоры с президентом Ирана

Путин и Пезешкиан начали переговоры в Кремле

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан проводят переговоры в Кремле. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что лидеры обсудят развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии. Также они затронут положение дел с иранской ядерной программой.

Путин и Пезешкиан поговорят о расширении двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. По окончании переговоров лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Перед встречей Пезешкиан заявил, что российско-иранский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве откроет новую главу в двусторонних отношениях.

17 января Пезешкиан www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/17/24856376.shtml»>прилетел в Москву для подписания договора о стратегическом партнерстве между двумя странами. Известно, что после очной встречи главы государств сделают заявления для СМИ.

Ранее президент Ирана сделал заявление по поводу создания ядерного оружия.