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Путин рассказал об импульсе, который придаст отношениям Ирана и РФ новый договор

Путин: новое соглашение придаст дополнительный импульс отношениям Ирана и РФ
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Александр Казаков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин считает, что новое соглашение РФ и Ирана придаст сотрудничеству государств дополнительный импульс. Об этом Путин заявил на встрече с лидером исламской республики Масудом Пезешкианом, его цитирует РИА Новости.

«Это даст возможность придать дополнительный импульс практически по всем направлениям нашего взаимодействия. Уверен, это будет способствовать и развитию торгово-экономических связей. Хотя в целом набранный темп, я считаю, вполне приемлемый», — сказал президент РФ.

Переговоры между Путиным и Пезешкианом проходят в Кремле 17 января. После беседы лидеров диалог продолжится в расширенном формате. Итогом встречи должно стать подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее стал известен срок, на который Россия и Иран заключат договор о партнерстве.

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