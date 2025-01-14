Посол раскрыл срок, на который Россия и Иран заключат договор о партнерстве

Посол Джалали: договор о партнерстве между РФ и Ираном будет заключен на 20 лет

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном будет заключен сроком на 20 лет. Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, сообщает ТАСС.

По его словам, парламент Ирана должен ратифицировать это соглашение после того, как оно будет подписано.

«После ратификации парламентом оно будет действовать в течение 20 лет», — сказал дипломат.

Он не стал уточнять, предусмотрена ли возможность автоматического продления договора.

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана пройдут 17 января в Москве. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения сотрудничества РФ и Ирана, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений.

Ранее Лавров рассказал, на что нацелен договор России и Ирана.