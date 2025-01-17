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Депутат Луговой призвал завести дело против экс-главы «Роснано» Чубайса

Депутат Луговой: против Анатолия Чубайса должно быть заведено уголовное дело
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Павел Бедняков/РИА Новости

Против бывшего главы «Роснано» и политика Анатолия Чубайса должно быть заведено уголовное дело, чтобы «наконец был назван виновник хищений государственных средств». Об этом написал первый заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности, депутат Андрей Луговой (ЛДПР) в своем Telegram-канале.

17 января Луговой и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности Чубайса на предмет преступлений.

Луговой заявил, что из «Роснано» было выведено 200 млрд рублей, и это не окончательная цифра.

Кроме того, разыскиваются соратники Чубайса, но сам «неприкасаемый младореформатор» до сих строит «Россию будущего» в Европе, заявил парламентарий.

В октябре прошлого года в ФСБ заявили, что более 13 млрд рублей было похищено в компании «Пластик Лоджик», учрежденной «Роснано» для создания «планшетов Чубайса». В растрате обвиняют гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, который с 2020 года скрывался от правоохранительных органов за рубежом. В 2024 году топ-менеджера задержали при попытке въезда в Россию.

Ранее в Госдуме предложили экстрадировать Чубайса в Россию.

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