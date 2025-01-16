Москва выразила надежду на освобождение россиянина Труфанова

Москва ожидает, что в числе освобожденных заложников в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет россиянин Александр Труфанов. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ.

«С российской стороны была вновь подтверждена заинтересованность в приоритетном освобождении удерживаемого в анклаве российского гражданина А. Труфанова», — говорится в публикации.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов провел телефонные разговоры с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком и председателем ХАМАС за рубежом Халедом Машаалем. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что представители движения в ходе беседы поделились своими ожиданиями относительно достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире соглашения с Израилем.

Соглашение, о котором идет речь, было заключено 15 января между ХАМАС и Израилем. Конфликтующие стороны подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня, а также о перемирии, которое продлится 42 дня и об обмене пленными.

В ноябре сообщалось, что всего в плену в Газе остаются двое россиян: Труфанов и уроженец Донецка Максим Харкин, получивший гражданство РФ уже после захвата. В ХАМАС обещали освободить их в приоритетном порядке, но только в рамках сделки с Израилем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране предупредили о возможном срыве сделки Израиля с ХАМАС.