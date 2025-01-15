Израиль и ХАМАС заключили перемирие. На каких условиях и что о нем говорят в мире?

Участники демонстрации в Тель-Авиве реагируют на объявление о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, 15 января 2025 года

Израиль и ХАМАС договорились о перемирии как минимум на 42 дня

Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. ЦАХАЛ начал подготовку к приему освобожденных из плена граждан. Что известно о деталях соглашения — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Израиля и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение о прекращении огня начнет действовать 19 января , сообщил премьер Катара Мухаммед Аль-Тани. Его первый этап продлится 42 дня, в этот период будут определены условия следующего этапа.

«Катар, Египет и США рады объявить об успехе совместных посреднических усилий после того, как воюющие стороны в Газе достигли соглашения об обмене пленными и заложниками», — заявил Аль-Тани.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что в договоре «остается несколько нерешенных вопросов», но их надеются согласовать до 16 января. Channel 12 передает, что переговоры могут продолжаться всю ночь, чтобы стороны смогли подписать окончательную версию договора.

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к нации, назвав соглашение «правильным и необходимым шагом». Он также поблагодарил Нетаньяху и призвал правительство утвердить документ, чтобы «вернуть наших сыновей и дочерей домой».

Израильская армия тем временем начала подготовку к приему освобождаемых заложников из сектора Газа, операция названа «Крылья свободы» . Однако Палестинская администрация призвала жителей держаться подальше от районов Газы, в которых есть израильские военные, до тех пор, пока не будут известны детали договоренностей.

В ХАМАС официально объявили о достижении соглашения, назвав его «поворотным моментом в конфликте» с Израилем.

Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хейя поблагодарил Россию и другие страны, оказавшие поддержку палестинцам. Он поздравил жителей анклава с перемирием, но подчеркнул, что противостояние с Израилем продолжится.

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О заключении перемирия сообщил и избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, сделка между Израилем и ХАМАС достигнута, заложники будут вскоре освобождены. Ранее он обещал «ад на земле» для сторонников ХАМАС в Газе, если те не отпустят заложников до его прихода к власти.

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал CNN, ﻿что план прекращения огня разрабатывался «в течение последних шести или семи месяцев, интенсивно, но тихо, с арабскими партнерами и другими».

Президент США Джо Байден официально объявил о соглашении между Израилем и ХАМАС.

Это очень хороший день, потому что наконец я могу объявить о прекращении огня... после более чем 15 месяцев конфликта, который начался с жестокой резни <...> Более 15 месяцев террора для заложников, их семей, израильского народа. Более 15 месяцев страданий невинных жителей Газы. Боевые действия в секторе Газа прекратятся. И вскоре заложники вернутся домой к своим семьям. Джо Байден президент США

По его словам, в течение следующих шести недель Израиль будет вести переговоры о переходе ко второй фазе перемирия, которая является окончательным окончанием войны. «Позвольте мне сказать это еще раз: окончательное окончание войны», — подчеркнул Байден.

Условия сделки

В течение первого этапа сделки израильские войска выведут из густонаселенных районов сектора Газа, в том числе «коридора Нецарим», разделяющего сектор на северную и южную части. Жители севера получат возможность вернуться в свои дома. Проверять их на наличие оружия будут представители Катара и Египта.

Израильские войска останутся в буферной зоне на территории сектора Газа не далее 700 метров от границы. Также они останутся в Филадельфийском коридоре — полосе земли вдоль границы между сектором Газа и Египтом. Израиль настаивает, что контроль над этой территорией важен, поскольку через границу ХАМАС может контрабандой получать оружие.

Кроме того:

— ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин (солдат и гражданских лиц), детей и мужчин старше 50 лет. Сначала будут освобождены заложники моложе 19 лет, затем мужчины старше 50 лет. (По информации Channel 12, в список из 33 заложников входят четыре мирных жительницы, пятеро женщин-солдат, 10 мужчин в возрасте 50 лет и старше, 11 немощных мужчин, а также получившая известность в СМИ Шири Бибас и ее два маленьких сына Ариэль и Кфир)

— Израиль освободит всех палестинских женщин и детей в возрасте до 19 лет, арестованных с 7 октября. Кроме того, за каждого израильского заложника из числа гражданских будут освобождены по 30 заключенных, за каждого военнослужащего — по 50.

— Число палестинцев, которых освободят, будет зависеть от количества выпущенных ХАМАС заложников и может составлять от 990 до 1650 человек. Среди освобождаемых палестинцев будут и пожизненно осужденные за терроризм. (Но среди них не будет Марвана Баргути — одного из лидеров движения ФАТХ, популярного политика Палестины, который отбывает в Израиле пожизненное заключение за терроризм)

— Соглашение предполагает отправку 600 грузовиков с гуманитарной помощью каждый день, 50 из которых будут включать топливо, а 300 дойдут до северной части сектора Газа.

— Израиль разрешит раненым в секторе Газа выезжать для получения медицинской помощи. И откроет контрольно-пропускной пункт Рафах на границе с Египтом через семь дней после начала первого этапа.

— Израильские войска начнут отвод войск от границы Газы с Египтом и полностью выведут их оттуда на более поздних этапах сделки.

— Если стороны не придут к соглашению через 42 дня, то военные действия возобновятся автоматически.

Переговоры по поводу следующих этапов начнутся на 16-й день, но дальнейшее перемирие не гарантировано.

Посредники — Египет, Катар и США — дали устные гарантии, что воспользуются своим влиянием на обе стороны, чтобы не допустить возобновления боев.

Предполагается, что на втором этапе ХАМАС освободит оставшихся заложников, в том числе мужчин-военнослужащих, а Израиль — еще несколько сотен палестинцев. Второй этап должен завершиться полным выводом войск ЦАХАЛ из сектора Газа.

На третьем этапе (примерно через три месяца после вступления соглашения в силу) должно начаться восстановление сектора Газа . Курировать этот процесс будут Египет, Катар, ООН и другие государства.

В Газе уже празднуют

И в Израиле, и в Газе тысячи людей уже вышли на улицы, приветствуя скорое окончание боевых действий и освобождение заложников.

Жители города Дейр Балах в центре сектора Газа поздравляют друг друга, в некоторых местах молодые люди танцуют и поют песни, поднимая в руках флаги Палестины.

Одновременно вышли на демонстрации и сотни израильтян, недовольных сделкой. Часть из них критикуют сам факт перемирия с ХАМАС.

Самая долгая война

Война началась с нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Во время атаки погибли около 1200 израильтян, более 250 были захвачены. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

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По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, за время боевых действий погибли более 46 тысяч жителей региона, как гражданских, так и военных. По данным Армии обороны Израиля, были убиты около 17 тыс. военных ХАМАС. Боевые потери Израиля составили около 1000 человек.

Почти все население сектора Газа (около 2 млн человек) было вынуждено покинуть свои дома. Свыше 60% зданий там полностью разрушены или значительно повреждены.

Этот военный конфликт длится 15 месяцев и уже стал самой долгой войной в истории Израиля. Предыдущий «рекорд» установила война за независимость 1948–1949 годов, которая продолжалась 10 месяцев.