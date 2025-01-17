Армения и Россия обсудили двусторонние вопросы

Пашинян и Путин обсудили по телефону двусторонние вопросы и повестку ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили по телефону двусторонние вопросы и повестку Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина Армении.

«Собеседники обсудили итоги председательства Республики Армения в Евразийском экономическом союзе, предстоящие мероприятия в рамках ЕАЭС, а также ряд вопросов двусторонней повестки армяно-российских отношений», — сказано в сообщении.

15 января Пашинян заявил, что отношения Армении и России ориентированы на конкретные вопросы без эмоциональной упаковки. Он отметил, что республика стремится развивать взаимодействие с Москвой на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета.

9 января вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Европейский союз как первый шаг к выходу страны из ЕАЭС. Он отметил, что в случае разрыва отношений Еревана с ЕАЭС цены на энергию и продукты питания в Армении значительно вырастут, а экспорт армянских товаров сократится на 70-80%.

Ранее Армения объяснила необходимость стратегического партнерства с США.