Генерал усомнился в возможности Британии отправить миротворцев на Украину

Генерал Даннатт: армия Британии слишком мала для миротворческой роли на Украине

Армия Великобритании слишком мала для отправки миротворцев на Украину. Об этом в интервью The i Paper заявил экс-начальник генштаба сухопутных войск королевства Ричард Даннатт.

«Я не думаю, что размер нашей армии достаточно велик, чтобы сделать это со всем остальным, что она делает сейчас. Я думаю, мы бы с трудом справились», — сказал он.

Даннатт считает, что для миротворческой миссии на украинско-российской границе Великобритании потребовалось бы разместить от 5 тыс. до 10 тыс. военных.

16 января премьер-министр Британии Кир Стармер в первый раз, будучи на своем посту, приехал в Киев, чтобы подписать соглашение о «столетнем партнерстве». Он заявил, что мир в стране должен быть достигнут с помощью силы. Кроме того, Стармер заявил, что Великобритания готова к отправке миротворческого контингента на Украину

При этом британская газета Telegraph со ссылкой на источники писала, что британское правительство не хочет отправлять миротворцев, так как это окажет значительное давление на бюджет министерства обороны, также есть риск эскалации конфликта.

Ранее Зеленский рассказал, с кем обсуждал размещение иностранных войск на Украине.