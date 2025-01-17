Словацкий депутат рассказал о нападках из-за поездки в Россию

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко рассказал РИА Новости, что подвергся нападкам из-за поездки в Россию и выступления в Госдуме.

По словам Данко, Вашингтону не нравилось, что он говорил о диалоге с Москвой.

«Когда я был здесь (в Москве. — «Газета.Ru») на параде Победы, они (американские власти. — «Газета.Ru») отменили мое приглашение в конгресс США <...> Когда я выступил в Госдуме [РФ], один министр правительства, это было правительство Роберта Фицо, атаковал меня», — поделился Данко.

До этого Данко заявлял, что во главе России находится очень разумный и прагматичный человек – президент Владимир Путин. Вице-спикер парламента Словакии отметил важность того, чтобы Путину и избранному президенту США Дональду Трампу удалось найти общий язык и договориться.

По мнению парламентария, взаимодействие Путину и Трампу удастся решить вопрос по Украине уже в 2025 году.

Ранее Зеленский рассказал, как просил Фицо «осудить» Россию.