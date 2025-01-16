Вице-спикер парламента Словакии выступил с похвалой в адрес Путина

Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко заявил, что во главе России находится очень разумный и прагматичный человек – президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

«Ни один нормальный человек ни на Западе, ни здесь, в России, не может желать войны. Проблема заключается в том, что конфликт — это определенный инструмент напряжения, которое перерастает в вооруженный конфликт. Как все это будет развиваться на местном уровне, мне трудно судить. Слава Богу, что во главе РФ находится очень разумный, прагматичный человек — президент Путин», — сказал Данко.

Комментируя события в США политик заявил, что в там главой государства становится бизнесмен, который открыто заявляет о намерениях заниматься Гренландией и Панамой. Вице-спикер парламента Словакии отметил важность того, чтобы Путину и Трампу удалось найти общий язык и договориться.

Без соглашений между двумя лидерами ситуация не изменится, констатировал Данко.

10 января Трамп заявил, что Путин выразил заинтересованность в проведении встречи с ним, и в настоящее время ведется подготовка к ней. Избранный президент Соединенных Штатов не уточнил дату встречи. На вопросы о месте проведения и возможном участии председателя Китая Си Цзиньпина он ответил, что подробности станут известны позже, и призвал дождаться дня своей инаугурации 20 января.

19 декабря Путин в ходе прямой линии сообщил, что готов к встрече с Трампом, но не уточнил дату. Позднее Трамп ответил, что будет ждать встречи с российским лидером по поводу разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Германии обеспокоились «длинной рукой Путина» в Европе.