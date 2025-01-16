Мусоровоз Трампа станет частью церемонии инаугурации

The Economic Times: мусоровоз Трампа примет участие в параде на его инаугурации

Мусоровоз избранного президента США Дональда Трампа примет участие в параде по случаю его инаугурации. Об этом пишет The Economic Times.

В октябре 2024 года Трамп ездил на этом автомобиле после того, как действующий президент США Джо Байден назвал «мусором» его сторонников.

До этого в аккаунте кампании Трампа опубликовали его официальный портрет для инаугурации.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу планирует посетить инаугурацию Трампа.