Трамп приехал на митинг на мусоровозе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп приехал на митинг в Грин-Бей, штат Висконсин, на мусоровозе. Об этом сообщает The Hill.

«Как вам мой мусоровоз? Этот мусоровоз в честь Камалы и Джо Байдена», — сказал Трамп, сидя на пассажирском сиденье грузовика, украшенного наклейкой его предвыборного штаба.

Эта акция стала ответом на слова действующего президента США Джо Байдена, 30 октября заявившего, что сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа являются «мусором».

Комментируя слова Трампа, сказавшего, что США стали свалкой для мира из-за миграционной политики демократической администрации, Байден отметил, что «единственным мусором» являются сторонники Трампа, а демонизация латиноамериканцев является «бессовестной».

Позже он заявил, что под «мусором» имел в виду разжигающие ненависть слова сторонника кандидата в президенты США Дональда Трампа о Пуэрто-Рико.

Ранее в США отметили рост популярности Трампа среди чернокожих и латиноамериканцев.