Гендиректор TikTok планирует посетить инаугурацию Трампа

Генеральный директор приложения TikTok Шоу Цзы Чу планирует посетить инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Утверждается, что Шоу Цзы Чу получил приглашение занять место на платформе, где традиционно сидят бывшие президенты, члены семей и другие важные гости.

На инаугурацию также пригласили Марка Цукерберга, Илона Маска и Джеффа Безоса.

В апреле прошлого года действующий президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому TikTok должен перейти под управление американской компании до 19 января 2025 года, иначе ее работа на территории страны будет запрещена. Американские власти опасаются, что китайское правительство может потребовать данные о пользователях или использовать приложение для распространения пропаганды.

Избранный президент США официально вступит в должность 20 января 2025 года. Как устроена церемония и чего ожидать от предстоящего вступления в должность 47-го главы Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он не сможет принять участие в церемонии, так как не получил приглашения. При этом глава государства признался, что хотел бы посетить данное мероприятие.

Ранее стало известно, кто из бывших первых леди США нарушит традицию и не появится на инаугурации Трампа.