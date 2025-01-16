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Стали известны темы обсуждения Путина с президентом Ирана

Путин обсудит с президентом Ирана ситуацию в Газе, Сирии, Закавказье
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Shutterstock

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудят ситуацию в Сирии, в зоне палестино-израильского конфликта и в Закавказье. Об этом сообщает ТАСС.

«Ожидается, что на предстоящих переговорах на высшем уровне будут затронуты ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

Речь идет о развитии ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, в зоне палестино-израильского конфликта и в Закавказье. Также стороны обсудят положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Также посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что договор о поставках российского газа в Иран почти готов. 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Последний прибудет в Москву с официальным визитом. После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.

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