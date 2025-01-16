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Договор о поставках газа из РФ в Иран почти готов

Посол Джалали: договор о поставках газа из России в Иран почти готов
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Global Look Press

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что договор о поставках российского газа в Иран почти готов. Его слова приводит РИА Новости.

«Соглашение о газовом сотрудничестве между двумя странами почти готово, остался только один вопрос, по которому мы еще не пришли к согласию», — заявил он.

По его словам, этот вопрос может быть окончательно решен при встрече президентов РФ и Ирана Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана.

«Если этот вопрос будет окончательно решен в ходе этой поездки в присутствии двух президентов, мы готовы будем подписать и это соглашение», — отметил он.

17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Последний прибудет в Москву с официальным визитом. После подписания договора главы государств сделают заявления для СМИ. В Кремле заявили, что соглашение укрепит сотрудничество в военно-политической и торгово-экономической областях, а также в научной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс.

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