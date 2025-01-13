В Кремле назвали дату переговоров президентов России и Ирана

Кремль: переговоры Путина и Пезешкиана состоятся 17 января в России

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана состоятся 17 января. Об этом сообщили в Кремле.

«17 января состоятся переговоры Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, который прибудет в Россию с официальным визитом», — говорится в сообщении.

Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения сотрудничества России и Ирана, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки.

По окончании переговоров Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами и сделают заявления для СМИ.

Соответствующий договор содержит 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений, сообщил 13 января посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Ранее в Иране заявили о готовности к переговорам по ядерной программе.