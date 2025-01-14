В Тегеране заявили, что договор между РФ и Ираном не образует военный альянс

Арагчи: договор между Россией и Ираном не направлен на создание военного альянса

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном не предполагает формирования военного союза. Об этом со ссылкой на иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи сообщает ТАСС.

По его словам, соглашение между Москвой и Тегераном носит комплексный, всеобъемлющий характер. Оно охватывает все аспекты двусторонних отношений, в первую очередь экономику и торговлю.

Арагчи подчеркнул, что, хотя договор включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, страны не собираются создавать военный альянс.

14 января иранский посол в России Казем Джалали заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет заключен сроком на 20 лет.

Переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана пройдут 17 января в Москве. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят перспективы дальнейшего расширения сотрудничества РФ и Ирана, в том числе в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки. Также Путин и Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который содержит 47 статей и охватывает все сферы двусторонних отношений.

Ранее Лавров рассказал, на что нацелен договор России и Ирана.