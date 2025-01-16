Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ушаков рассказал, кто может стать инициатором телефонной беседы Путина и Трампа

Ушаков: и Путин, и Трамп могут стать инициаторами двусторонней телефонной беседы
close
Grigory Dukor/Reuters

Инициатором телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом, который вступит в должность 20 января 2025 года, может стать любой из них. Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой появилась в его Telegram-канале, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Конечно», — ответил он на вопрос о том, могут ли Путин или Трамп в любой момент стать инициаторами телефонного разговора.

При этом Ушаков подчеркнул, что обычно первым звонит вступивший в должность глава государства или председатель правительства.

В то же время помощник президента РФ отметил, что российское руководство не сидит у телефона и «не ждет звонка» из США. По его словам, перспективы контактов между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне будут оцениваться уже после того, как Трамп и сотрудники его администрации займут свои места в Белом доме.

15 января российский философ и политолог Александр Дугин призвал не ждать какого-то окончательного решения по Украине от первых встреч между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если они состоятся. Как сказал эксперт, переговоры между российским лидером и избранным президентом США могут затянуться до тех пор, пока первый не объяснит последнему, что Украина — это «штат» РФ.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предостерегли Трампа от повторения ошибок Байдена.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами