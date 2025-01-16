Ушаков рассказал, кто может стать инициатором телефонной беседы Путина и Трампа

Инициатором телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и избранным американским лидером Дональдом Трампом, который вступит в должность 20 января 2025 года, может стать любой из них. Об этом в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой появилась в его Telegram-канале, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Конечно», — ответил он на вопрос о том, могут ли Путин или Трамп в любой момент стать инициаторами телефонного разговора.

При этом Ушаков подчеркнул, что обычно первым звонит вступивший в должность глава государства или председатель правительства.

В то же время помощник президента РФ отметил, что российское руководство не сидит у телефона и «не ждет звонка» из США. По его словам, перспективы контактов между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне будут оцениваться уже после того, как Трамп и сотрудники его администрации займут свои места в Белом доме.

15 января российский философ и политолог Александр Дугин призвал не ждать какого-то окончательного решения по Украине от первых встреч между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, если они состоятся. Как сказал эксперт, переговоры между российским лидером и избранным президентом США могут затянуться до тех пор, пока первый не объяснит последнему, что Украина — это «штат» РФ.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ предостерегли Трампа от повторения ошибок Байдена.