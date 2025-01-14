В МИД РФ предостерегли Трампа от повторения ошибок Байдена

Рябков: диалог РФ и США может сойти на нет, если Трамп повторит ошибки Байдена

Москва признает необходимость диалога между РФ и США, однако переговоры могут быстро сойти на нет, если избранный президент Штатов Дональд Трамп повторит ошибки действующего американского лидера Джо Байдена, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Его цитирует РИА Новости.

«Он [диалог] может быстро сойти на нет, если администрация Трампа будет <...> повторять ошибки своих предшественников», — отметил дипломат.

Рябков допустил возможность телефонных контактов с командой Трампа после его инаугурации, подчеркнув, что будущий диалог должен быть построен на принципах равноправия и взаимного уважения.

14 января Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Он добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что у Кремля нет никакой новой информации о возможных контактах Путина с Трампом.

Ранее Байден заявил, что заложил основу для оказания Трампом помощи Украине.