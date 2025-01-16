В Кремле заявили, что Россия не ждет звонка из Вашингтона

Москва не находится в ожидании звонка из Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, слова которого передает РИА Новости.

«Москва не ждет звонка из Вашингтона», — сообщил он.

Он отметил, что перспективы контактов между Россией и США зависят от того, когда команда Дональда Трампа займет свое место в Белом доме, после чего будет оцениваться дальнейшее развитие событий. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что для возможного разговора между Владимиром Путиным и Трампом необходимы предварительные контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ.

Сегодня газета Bloomberg писала, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции.

Днем ранее британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис призвал Трампа понять, что цели российского лидера в конфликте на Украине изменились.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Зеленский назвал условие для начала переговоров.