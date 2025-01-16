Зеленский назвал условие для начала переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала переговоров Киев должен получить гарантии безопасности. Его слова передает польское издание Onet.

«Что должно произойти, прежде чем мы вступим в какие-либо переговоры? Украина должна получить гарантии безопасности», — отметил украинский президент.

Он пояснил, что Киев должен знать, где будет НАТО, а также сохранится ли финансовая и военная поддержка союзников, так как в противном случае Украине придется рассчитывать только на себя.

До этого Зеленский говорил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию.

По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

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