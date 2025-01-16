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Зеленский назвал условие для начала переговоров

Зеленский: до начала переговоров Украина должна получить гарантии безопасности
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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала переговоров Киев должен получить гарантии безопасности. Его слова передает польское издание Onet.

«Что должно произойти, прежде чем мы вступим в какие-либо переговоры? Украина должна получить гарантии безопасности», — отметил украинский президент.

Он пояснил, что Киев должен знать, где будет НАТО, а также сохранится ли финансовая и военная поддержка союзников, так как в противном случае Украине придется рассчитывать только на себя.

До этого Зеленский говорил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию.

По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

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