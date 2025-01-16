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В США назвали последствия решения РФ ограничить экспорт обогащенного урана

Ограничение РФ экспорта урана создало угрозу перебоев в атомной энергетике США
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Depositphotos

Решение российских властей ограничить экспорт обогащенного урана создало риск перебоев в производстве атомной энергии в США и у их союзников. Об этом заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности по вопросам международной экономики Далип Сингх, пишет РИА Новости.

«Россия ограничила экспорт обогащенного урана в ноябре прошлого года, что создало угрозу перебоев в производстве атомной энергии у нас и наших союзников», — сказал он.

По его словам, Вашингтон следит за ситуацией и работает над минимизацией рисков, связанных с поставками материалов для атомной энергетики США.

13 мая президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

15 ноября правительство России ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана в США. По его словам, правительство России проработало этот вопрос и изучило возможности введения ответных, зеркальных мер. Соответствующее поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал в сентябре этого года.

Ранее стало известно, сколько Россия заработала на поставках урана в США.

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