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В Кремле назвали причину запрета на экспорт обогащенного урана в США

Песков назвал зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана в США

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал зеркальной мерой ограничение на экспорт обогащенного урана в США.

По его словам, правительство России проработало этот вопрос и изучило возможности введения ответных, зеркальных мер. Соответствующее поручение кабмину президент РФ Владимир Путин дал в сентябре этого года.

Песков пояснил, что при введении каких-то ограничений в первую очередь учитывается то, соответствует это российским интересам или нет, может ли быть ущерб от этого. В ситуации с Соединенными Штатами был введен симметричный ответ.

«Введен запрет. Но в тех случаях, когда это соответствует нашим интересам, Федеральная служба по техническому экспортному контролю РФ может принимать решения об исключении из этого перечня запретов. Этим и будем теперь руководствоваться. Здесь ни о каком ущербе нашим интересам речи не идет», — сказал представитель Кремля.

15 ноября правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.

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