Россия ограничила экспорт обогащенного урана в США

Правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба кабмина.

По ее информации, речь идет о вывозе обогащенного урана в Соединенные Штаты или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции этой страны. Исключением являются поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ.

Как отметили в пресс-службе, решение по обогащенному урану было принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные Вашингтоном ограничения.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

В ходе совещания с членами правительства 11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель. Позже заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет «рубить сплеча» в этом вопросе.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.