Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия ограничила экспорт обогащенного урана в США

Россия ввела временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана

close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Правительство Российской Федерации ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана. Премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал соответствующее постановление, сообщает пресс-служба кабмина.

По ее информации, речь идет о вывозе обогащенного урана в Соединенные Штаты или по внешнеторговым договорам, заключенным с лицами, зарегистрированными в юрисдикции этой страны. Исключением являются поставки по разовым лицензиям, выданным Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ.

Как отметили в пресс-службе, решение по обогащенному урану было принято по указанию президента России Владимира Путина в ответ на введенные Вашингтоном ограничения.

В мае президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана на территорию страны. Ограничения коснулись необлученного и низкообогащенного урана, произведенного на территории РФ или принадлежащими ей компаниями.

В ходе совещания с членами правительства 11 сентября президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, такого как уран, титан и никель. Позже заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает прекращение поставок титана и урана в США, но не будет «рубить сплеча» в этом вопросе.

Ранее были названы последствия отказа США от российского урана.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами