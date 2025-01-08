Стало известно, сколько Россия заработала на поставках урана США

Россия в ноябре после трехмесячного перерыва возобновила продажи обогащенного урана в США, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

В последний осенний месяц Москва продала Вашингтону 1,8 тонны обогащенного урана на $49,3 млн. Стоимость и объем экспорта этого металла стали минимальными с сентября 2023 года, когда Россия продала США 14,4 тонны на $32 млн.

С начала года США закупили у России 334,9 тонны урана, что в 1,8 раза меньше уровня годом ранее. При этом стоимость экспорта сократилась в 1,6 раза, до $623,7 млн.

Правительство России в ноябре приняло решение о временной остановке продаж в США этого металла. Такие меры приняли в ответ на введенные США ограничения — президент Джо Байден в мае подписал закон о запрете на импорт урана из России. Американский закон приняли сроком до 2040 года.

В ноябре министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи заявил, что обогащение добываемого в стране урана может происходить не только в РФ, но и с помощью России на территории самого африканского государства.

Ранее в Британии рассказали о последствиях запрета России на поставки урана в США.