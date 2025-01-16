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Суд оставил президента Южной Кореи под арестом

Центральный суд Сеула решил оставить Юн Сок Ёля под арестом
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Kim Hong-ji/AP

Центральный районный суд Сеула оставил под арестом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Запрос президента Юн Сок Ёля на проверку законности своего ареста в связи с утверждениями президента о «незаконном аресте» со стороны Управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) был сегодня отклонен судом», — говорится в сообщении.

Авторы добавили, что CIO планирует в ближайшее время запросить постановление суда о заключении президента под стражу.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. «Рёнхап» отмечал, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Первую попытку ареста президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

Ранее аналитик раскрыл дальнейшую судьбу арестованного президента Южной Кореи.

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