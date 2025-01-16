Суд оставил президента Южной Кореи под арестом

Центральный районный суд Сеула оставил под арестом президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Запрос президента Юн Сок Ёля на проверку законности своего ареста в связи с утверждениями президента о «незаконном аресте» со стороны Управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO) был сегодня отклонен судом», — говорится в сообщении.

Авторы добавили, что CIO планирует в ближайшее время запросить постановление суда о заключении президента под стражу.

15 января следователи арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. «Рёнхап» отмечал, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам политик при этом заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру и виновным он себя не признает.

Первую попытку ареста президента Южной Кореи следователи предприняли 3 января. На этом фоне произошли столкновения между военными и прибывшими арестовать главу государства сотрудниками правоохранительных органов. В тот же день исполнение ордера на арест было решено приостановить в целях безопасности.

Ранее аналитик раскрыл дальнейшую судьбу арестованного президента Южной Кореи.