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Аналитик раскрыл дальнейшую судьбу арестованного президента Южной Кореи

Аналитик Ким: арест президента Южной Кореи был ожидаем, весной выберут нового
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Kim Soo-hyeon/Reuters

К концу весны в Южной Корее назначат выборы нового президента, так как население требует поскорее разобраться с «неопределенностью», считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. Арест нынешнего президента Юн Сок Ёля был ожидаем, заявил он в беседе с RT.

Затянуть ситуацию могут правила, которые должны соблюдать власти, а также адвокаты и сторонники Юна, требующие основательно разобраться в проблеме. Однако население уже и без того недовольно – жители требуют как можно скорее закончить со сложившейся «неопределенностью», пояснил эксперт. Поэтому выборы пройдут в мае-июне или даже раньше, считает он.

Что касается действующего президента, то его решения очевидно рассматриваются как попытка узурпации власти – к примеру, введение военного положения, арест депутатов, контроль СМИ, приказ закрыть вход в парламент, отметил аналитик. Он напомнил, что сначала Юн не хотел являться в суд – два первых требования он проигнорировал.

«А вот уже третье требование суда он не мог игнорировать, потому что по южнокорейским законам три раза человек не является по требованию суда для дачи показаний, он уже автоматически переходит в разряд уголовных преступников за неуважение к решению суда, то есть воспрепятствованию правосудия», — объяснил Ким.

Тот факт, что суд сегодня же примет решение об аресте главы государства, сомнению не подлежал, убежден эксперт. По его словам, теперь его ожидают длительные допросы.

Напомним, следователи государственного антикоррупционного агентства арестовали Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Подчеркивается, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда действующий президент был арестован следственным органом. Сам он заявил, что добровольно явился на допрос в прокуратуру, чтобы не допустить кровопролития, и виновным он себя не признает.

Ранее в Южной Корее опровергли сообщение об аресте руководителя охраны президента.

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