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Захарова прокомментировала диалог с США по Украине строчкой из песни Николаева

Захарова процитировала песню Николаева, комментируя диалог с США по Украине
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга процитировала песню народного артиста России, певца и композитора Игоря Николаева «Пять причин», комментируя диалог с США по Украине.

«Ваш вопрос, <...> подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов [по урегулированию конфликта на Украине], мне напомнил известную песню, по-моему, Игоря Николаева: «Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты». Видимо, так должен быть составлен этот документ», — сказала дипломат.

14 января избранный президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Республиканец добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

16 января агентство Bloomberg сообщило, что на грядущих переговорах с Трампом Россия может потребовать сохранить контроль над «20% Украины». По его данным, Киев также должен отказаться от вступления в НАТО и наложить ограничения на свой военный потенциал.

Ранее Зеленский назвал условие завершения конфликта на Украине в 2025 году.

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