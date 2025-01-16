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Лавров прояснил отношение РФ к словам кандидатов на посты в администрацию Трампа

Лавров: Россия не считает официальными слова кандидатов в администрацию Трампа
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия не рассматривает в качестве официальной позиции заявления кандидатов на посты в администрацию Дональда Трампа, озвученные ими на слушаниях в конгрессе США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

«Я считаю, что все, что мы сейчас слышим, это не имеет форму официальной позиции», — сказал глава МИД РФ, комментируя слова о России кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио.

По словам Лаврова, в США такая система, что большинство должностей в администрации президента подлежат утверждению в Сенате. На слушаниях конгрессмены опрашивают кандидатов, пытаясь выудить «какие-то интересные, противоречивые вещи». В частности, «демократы хотят, чтобы республиканцы выглядели не очень убедительно», отметил министр.

15 января на слушаниях в конгрессе Рубио заявил о том, что России и Украине придется пойти на уступки для завершения конфликта. Он также отметил, что в рамках потенциальных переговоров об урегулировании конфликта на Украине будут обсуждаться вопросы о нейтралитете Киева и ослаблении санкций против России.

14 января Трамп заявил, что планирует «очень быстро» организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным после своей инаугурации. Избранный президент США добавил, что его стратегия на Украине сильно зависит от Путина.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Рубио о том, что России придется пойти на уступки.

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