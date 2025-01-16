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В Кремле отреагировали на слова Рубио о том, что России придется пойти на уступки

Песков: позиция России по урегулированию на Украине всем предельно ясна
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова кандидата на пост госсекретаря США Марко Рубио о том, что России и Украине придется пойти на уступки для завершения конфликта.

Песков отметил, что позиция Москвы по урегулированию была сформулирована президентом России Владимиром Путиным в июле прошлого года.

«Мы исходим из этой позиции... Наша позиция последовательна, предельно ясна, хорошо всем известна. Больше здесь добавить нечего», — заявил он.

Кроме того, Песков во время брифинга отказался комментировать информацию о переговорах Москвы и Киева в Катаре. До этого агентство Bloomberg писало, что Россия и Украина проводят переговоры в Катаре о защите ядерных объектов от нападений. По его данным, обсуждаются условия Москвы, включая сохранение контроля над Крымом и занятыми территориями. Источники отмечают, что в настоящее время переговоры ограничены обсуждением обмена пленными и возвращения детей.

Ранее ВС РФ нанесли удары по газоэнергетической инфраструктуре Украины.

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