На потенциальной встрече избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина стороны могли бы обсудить судьбу «Северных потоков» и Приднестровья, однако прорыва по Украине ждать не стоит. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал политолог Александр Дудчак.

Он подчеркнул, что не сомневается в скорой встрече двух лидеров, которая станет большим событием для мира. В то же время эксперт заметил, что Трампу понадобится полгода, чтобы войти в курс дела и определить свою стратегию. Возможным местом встречи политолог назвал Минск или Астану.

Однако Дудчак признал, что прорыва от встречи ждать не стоит, поскольку основная идея Вашингтона заключается в заморозке конфликта на Украине, что неприемлемо для России.

«Во-первых, опыт Минских соглашений показал, как Киев пользуется паузой. Во-вторых, сейчас российские войска стабильно продвигаются вперед. С другой стороны, Москве было бы интересно обсудить, например, судьбу «Северных потоков» и Приднестровья», — сказал аналитик.

Накануне Трамп заявил, что намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным после своей инаугурации. На этом фоне издание Asia Times писало, что если Трамп действительно хочет добиться завершения конфликта на Украине, ему необходимо действовать как сильному лидеру в первую очередь в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, а не Владимиром Зеленским.

Ранее на Западе сочли, что Россия не откажется от своих целей на Украине.