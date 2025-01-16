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МИД РФ готовит доклад о преследовании православных христиан на Украине

Захарова: МИД подготовит доклад о преследовании православных христиан на Украине
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Стрингер/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что министерство готовит доклад о преследовании православных христиан на Украине. Ее слова передает ТАСС.

По ее словам, православные христиане находятся под «колоссальным гнетом» в целом ряде стран. В МИД РФ фиксируют все факты притеснения православных христиан.

«Вот-вот будет опубликован — по крайней мере, все уже готово, сейчас проходят последние стадии оформления — очередной доклад, второй будет уже, о гонениях православия ... на Украине», — поделилась Захарова.

Она уточнила, что в докладе будут указаны конкретные цифры, факты, данные, статистика и прочее.

До этого Захарова говорила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону «прилетело» за издевательства над христианством и здравым смыслом во время Олимпиады.

8 ноября президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал открытие Олимпиады в Париже оскорбительным для миллионов христиан.

Ранее издание «Страна.ua» сообщало, что украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря.

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