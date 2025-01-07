Украинцы продолжают праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря

«Страна.ua»: украинцы активно празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря

Украинцы продолжают традиционно праздновать Рождество 7 января, а не 25 декабря. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на данные запросов компании Google.

В топ за минувшие сутки, всего в первой десятке четыре подобных запроса, три из которых на русском языке, пишет издание.

Один из самых популярных запросов был и на украинском языке — пользователи интересовались, какой праздник выпадает на 7 января.

Издание напомнило, что с 2023 года Рождество по решению Киева отмечают по новоюлианскому календарю. То есть, официально на Украине его празднуют вместе с западными странами — 25 декабря.

7 января православные христиане празднуют Рождество Христово. Рождественские Святки — праздничный период, в котором соединяются древние обычаи и христианские традиции. Подробнее об истории и традициях праздничных дней — в материале «Газеты.Ru».

Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие только отвечая на любовь Бога взаимностью.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в окружении участников СВО и волонтеров.