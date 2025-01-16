Зеленский ответил на вопрос о закулисных переговорах с Россией

Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, поскольку это не в интересах Киева. Об этом заявил в интервью польским СМИ украинский президент Владимир Зеленский, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

«Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Россией о прекращении огня.

Также в интервью Зеленский предупредил, что Украина отреагирует очень остро, если какая-то страна за спиной у Киева начнет вести переговоры с Россией.

В четверг он заявил, что до начала переговоров Украина должна получить гарантии безопасности. Зеленский пояснил, что Киев должен знать, где будет НАТО, а также сохранится ли финансовая и военная поддержка союзников, так как в противном случае Украине придется рассчитывать только на себя.

До этого президент Украины говорил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию. По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее в Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам.