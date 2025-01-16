Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ответил на вопрос о закулисных переговорах с Россией

Зеленский: Украина не ведет закулисных переговоров с РФ о прекращении конфликта
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Украина не ведет закулисных переговоров с Россией о прекращении конфликта, поскольку это не в интересах Киева. Об этом заявил в интервью польским СМИ украинский президент Владимир Зеленский, который опубликовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

«Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией, это не в наших интересах», — сказал украинский лидер, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с Россией о прекращении огня.

Также в интервью Зеленский предупредил, что Украина отреагирует очень остро, если какая-то страна за спиной у Киева начнет вести переговоры с Россией.

В четверг он заявил, что до начала переговоров Украина должна получить гарантии безопасности. Зеленский пояснил, что Киев должен знать, где будет НАТО, а также сохранится ли финансовая и военная поддержка союзников, так как в противном случае Украине придется рассчитывать только на себя.

До этого президент Украины говорил, что в 2025 году есть шанс завершить конфликт в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сможет «надавить» на Россию. По его словам, Москва должна понимать, что «украинцы смогут защитить себя и другие страны» в случае агрессии.

Ранее в Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами