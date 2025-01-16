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Зеленский пригрозил странам Европы острой реакцией, если те начнут переговоры с РФ

Зеленский: Украина отреагирует остро, если кто-то начнет переговоры без Киева
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Yves Herman/Reuters

Украина отреагирует очень остро, если какая-то страна за спиной у Киева начнет вести переговоры с Россией. Об этом заявил в интервью польскому изданию Onet украинский президент Владимир Зеленский

«Украина должна очень остро реагировать, если какая-то страна за нашей спиной ведет какие-то переговоры с Россией», — сказал он.

По его словам, без Вооруженных сил Украины Европа не сможет справиться с Россией в случае агрессии Москвы.

6 января Зеленский заявил, что готов уже в конце месяца обсуждать с избранным главой США Дональдом Трампом любые вопросы, касающиеся поддержки Украины и мирных переговоров.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать реальную обстановку «на земле».

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам.

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