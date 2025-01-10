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В Белом доме заявили о неготовности России и Украины к переговорам

Белый дом: Россия и Украина пока не готовы к началу переговоров
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Александр Кряжев/РИА Новости

Уходящая администрация президента США Джо Байдена считает, что ни Украина, ни Россия пока не готовы к началу переговоров. Об этом в ходе брифинга заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

«На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры», – сказал он.

По словам Кирби, Соединенные Штаты продолжают предпринимать шаги, направленные на поддержку Украины, чтобы усилить ее позиции на поле боя и создать подходящие условия для возможных переговоров с Российской Федерацией в будущем.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов уже в конце января обсуждать с избранным главой США Дональдом Трампом любые вопросы, касающиеся поддержки Украины и мирных переговоров.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что российские власти готовы к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но они должны учитывать реальную обстановку «на земле».

Ранее в Кремле рассказали о возможных площадках для переговоров по урегулированию украинского кризиса.

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