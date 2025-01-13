Володин пригласил парламентариев Словакии на празднование 80-летия Победы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пригласил парламентариев Словакии на празднование 80-летия Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В понедельник Володин провел встречу с делегацией парламента Словакии. Во время переговоров спикер ГД пригласил словацких коллег принять участие в памятных и праздничных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы активизации российско-словацкого сотрудничества на межпарламентском уровне.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Содружества независимых государств (СНГ) в следующем году совместно отметят 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркивал, что в странах содружества это будет год мира и единства в борьбе с нацизмом.

Также Путин предложил странам содружества учредить звание города трудовой славы и присвоить его городам, которые внесли особый вклад в победу в ВОВ.

Ранее Путин призвал сохранить историческую правду об итогах ВОВ.